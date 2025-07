Cette association forme les mères de quartiers pour devenir cheffes

L’association Tout un Art propose des formations ”Masterclass Professionnalisation en Cuisine,” comprenant un coaching en développement personnel, aux femmes au foyer et aux immigrées des quartiers populaires de Paris. Grâce à cette formation gratuite et certifiante, elles apprennent les techniques de la cuisine française et se professionnalisent dans la restauration. Tout un Art veut montrer à ces femmes qu’elles ne sont pas seulement des mères et des épouses, mais qu’elles peuvent aussi réussir dans la vie professionnelle grâce à leurs talents et capacités