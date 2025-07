L'armée israélienne a annoncé, ce mardi, avoir récupéré les corps de six Israéliens qui étaient détenus à Gaza depuis le 7 octobre.

Selon le radiodiffuseur public israélien KAN, parmi les victimes figurent Abraham Munder, Nadav Popplewell, Yagev Buchstab et Yoram Metzger. Le journal The Times of Israel a identifié une autre victime comme étant Chaim Peri, résidant au kibboutz Nir Oz près de Gaza. KAN rapporte que les six Israéliens étaient vivants lorsqu'ils ont été emmenés à Gaza le 7 octobre, sans préciser où les corps ont été retrouvés.

Avant cette annonce, les autorités israéliennes estimaient que 115 Israéliens étaient détenus à Gaza tandis que le Hamas affirmait qu'un grand nombre d'entre eux avaient été tués lors des frappes aériennes israéliennes.

Ces derniers mois, l'armée israélienne a récupéré les corps de plusieurs Israéliens à Gaza. Début juin, les forces israéliennes ont secouru quatre Israéliens vivants du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, lors d'une opération qui a coûté la vie à plus de 210 Palestiniens en raison de tirs d'artillerie et de frappes aériennes massives.

Malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, l'offensive israélienne sur Gaza se poursuit. Le conflit a fait plus de 40 130 victimes palestiniennes, principalement des femmes et des enfants, et plus de 92 740 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Le blocus en cours de Gaza a provoqué de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, laissant une grande partie de la région en ruines. Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, qui a ordonné l'arrêt immédiat des opérations militaires dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge avant l'invasion de la zone, le 6 mai.