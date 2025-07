"Le président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine est arrivé en République tchétchène. Un riche programme est prévu dans le cadre de cette visite", a indiqué M. Kadyrov sur Telegram.

La télévision publique russe a montré des images de l'arrivée de M. Poutine, descendant d'un hélicoptère et accueilli sur le tarmac par M. Kadyrov et ses plus proches collaborateurs.

"Les gens seront contents. Ils seront heureux que le président soit venu dans la république. Pour nous, c'est stimulant, un regain d'énergie. C'est un grand bonheur", a encore déclaré M. Kadyrov aux journalistes.

Selon le dirigeant tchétchène, Poutine a commencé sa visite par se rendre sur la tombe de son père et prédécesseur à la tête de la Tchétchénie, Akhmat Kadyrov, tué dans un attentat perpétré en 2004.

La visite de M. Poutine en Tchétchénie fait suite à celle, plus tôt mardi à Beslan, en Ossétie du Nord, une autre république russe du Caucase. Le président russe y a rendu hommage aux victimes de la prise d'otage sanglante dans une école par un commando terroriste en 2004.

La visite de M. Poutine intervient alors que les forces ukrainiennes ont lancé le 6 août une offensive surprise sur la région russe frontalière de Koursk, s'emparant de dizaines de localités.

Les forces tchétchènes sont notamment déployées dans la région de Koursk.