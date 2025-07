Par : Fatih Şemsettin Işık

Depuis le début de la guerre féroce qu’Israël mène à Gaza, plusieurs médias occidentaux critiques de l'État israélien ont focalisé leurs attaques sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite.

Ces récits dépeignent systématiquement Netanyahou comme la figure centrale des politiques agressives d'Israël.

Certains médias tentent de présenter Benny Gantz, leader de la coalition d'unité nationale, comme l’opposant principal et une alternative crédible au leadership de Netanyahou en Israël, comme le montrent des informations relayées par des journaux tels que The Guardian et The New York Times.

Cependant, cette approche est profondément hypocrite. Il est essentiel de se rappeler que Gantz est un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne et un membre du cabinet de guerre jusqu'à tout récemment.

Il s'est tristement vanté, lors de sa campagne électorale de 2019, d'avoir "ramené Gaza à l'âge de pierre" lors de l'assaut israélien de 2014 sous son commandement, une offensive qui a coûté la vie à des milliers de Palestiniens.

Ces déclarations ont été largement diffusées par le biais d’une série de vidéos de campagne destinées à renforcer ses qualifications militaires.

Des figures comme Gantz, actuellement mises en avant dans les médias occidentaux et même israéliens comme membres du camp anti-Netanyahou, sont souvent présentées comme des voix d'opposition crédibles.

Pourtant, leurs parcours sont étroitement liés aux mêmes politiques et actions agressives qu'ils prétendent dénoncer aujourd'hui, chacun ayant joué un rôle dans les atrocités commises à Gaza et ailleurs en Palestine.

Au sein de la sphère du pouvoir en Israël, la ligne de démarcation entre droite et gauche, modérés et radicaux, est floue, car les deux camps ont été complices de crimes contre l'humanité.

Même s'ils critiquent Netanyahou et ses alliés pour leurs actions, ou évoquent leurs relations passées avec les Palestiniens, cela ne les rend pas plus pacifiques - cela met en lumière leur opportunisme.

Leur engagement avec les Palestiniens a toujours été motivé par des intérêts politiques, et non par un véritable désir de paix.

De général à "faiseur de paix"

Ehud Olmert, qui a été Premier ministre d'Israël de 2006 à 2009, est l'une des figures les plus emblématiques de cette catégorie.

Olmert est bien connu pour ses critiques virulentes contre Netanyahou. Il apparaît régulièrement dans les principaux médias israéliens et internationaux, où il bénéficie d'une large tribune pour exprimer ses critiques.

Cependant, malgré son image de "champion de la démocratie", il ne faut pas oublier qu'Olmert provient du Kadima, un parti de centre-droit fondé par Ariel Sharon, l'architecte des massacres de Sabra et Chatila.

Kadima ne s'est éloigné du Likoud qu'à cause du retrait de Gaza, mais a maintenu les mêmes politiques d'occupation.

C'est Olmert qui a lancé la guerre de Gaza en 2008 après avoir abandonné les négociations de paix menées par la Turquie et qui a mis en place le blocus qui a suivi.

La guerre du Liban de 2006, pendant laquelle la tristement célèbre doctrine Dahiya a été appliquée pour la première fois, a également eu lieu sous la direction d'Olmert.

Le refus d'Israël de reconnaître ses échecs dans ce conflit a entraîné la mort de nombreux civils, et Olmert porte une lourde responsabilité pour ces pertes humaines.

Prenons aussi le cas d’Ehud Barak, qui se présente aujourd'hui comme un opposant à l'extrémisme de Netanyahou.

Mais c'est le même Barak qui a orchestré certaines des opérations militaires les plus brutales de l'histoire d'Israël, avec des politiques qui ont renforcé l'occupation et infligé d'immenses souffrances aux Palestiniens.

Malgré cela, il est maintenant perçu comme une voix de la raison.

Critiquer Netanyahou est peut-être à la mode, mais cela n'efface certainement pas l'implication profonde de Barak dans les crises mêmes contre lesquelles il prétend lutter.

En tant que chef d'état-major (1991-1995), Premier ministre (1999-2001) et ministre de la Défense (2007-2013), il a joué un rôle central dans la définition des politiques d'occupation d'Israël.

Ses critiques actuelles de Netanyahou sonnent creux, étant donné qu'il a lui-même activement appliqué les politiques qu'il dénonce aujourd'hui.

Barak restera tristement célèbre pour son rôle lors de la Seconde Intifada, également connue sous le nom d'Intifada d'Al Aqsa, qui a éclaté sous son mandat. Durant cette période, les forces israéliennes ont tué près de 5 000 Palestiniens, dont près de 1 600 enfants et femmes.

En octobre 2000, alors que Barak était Premier ministre, 13 citoyens palestiniens d'Israël ont été tués par les forces israéliennes lors de manifestations. Malgré la conclusion de la Commission d'enquête sur les affrontements entre les forces de sécurité et les citoyens israéliens, qu'il n'y avait "aucune justification pour l'usage de la force létale", aucun officier n'a été inculpé pour ces meurtres.

Des années plus tard, interrogé sur cette question, Barak n'a exprimé aucun remords, répondant avec sa condescendance habituelle. Cette arrogance se retrouve également dans son approche des pourparlers de Camp David en 2000, où son impatience à conclure a poussé les dirigeants palestiniens à se sentir acculés.

Ils craignaient que les questions clés des accords d'Oslo soient précipitées, les piégeant potentiellement dans un accord défectueux- ce qui a contribué à l'effondrement du processus de paix et à l'escalade de la violence.

L'ironie est renforcée par le fait que Barak a été ministre de la Défense sous Netanyahou, l'homme même qu'il critique maintenant. Après son retour en politique en 2005, il a rejoint le cabinet d'Ehud Olmert en 2007 et a continué dans le gouvernement de Netanyahou en 2009.

Pendant ses six années en tant que ministre de la Défense, Israël a mené deux guerres dévastatrices à Gaza - entre 2008-2009 et en 2012 - qui ont entraîné la mort de plus de 1.500 Palestiniens.

"Israël doit reconnaître l'idée des deux États, car nous dérivons vers un pays à majorité musulmane, et c'est la menace centrale pour Israël," a-t-il même déclaré un jour. Cela n'a rien de pacifique.

Des faucons dans un cimetière de colombes

Ce ne sont pas seulement les dirigeants israéliens encore vivants qui sont salués pour leurs prétendus efforts de paix ; certains défunts sont également célébrés, à l'image de Yitzhak Rabin.

Assassiné par un extrémiste de droite en novembre 1995, Rabin est souvent remémoré pour sa poignée de main avec Arafat lors des accords d'Oslo, un moment célébré par les médias occidentaux.

Cependant, nombreux sont ceux qui oublient son côté plus sombre, sa politique notoire de "briser les os" des Palestiniens pendant la Première Intifada. Son accord avec Arafat n'était pas motivé par un désir de paix sincère avec les Palestiniens, mais par une volonté de contenir la montée de l'Intifada et du Hamas.

Cette stratégie lui a permis de faire pression sur Arafat pour qu'il accepte davantage de concessions.

Et puis il y a Shimon Peres, aujourd'hui loué comme la plus grande "colombe de paix" d'Israël.

En 2009, avant l’intervention mémorable à Davos du "One Minute" de Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre en Turquie, Peres avait souligné l'importance de la démocratie tout en minimisant la victoire électorale du Hamas en 2007, affirmant : "La démocratie n'est pas une question d'élections, c'est une question de civilisation."

Il avait également minimisé l'impact du blocus de Gaza, prétendant qu'il n'y avait pas de famine à Gaza, une rhétorique qui continue d'être utilisée dans les efforts de Hasbara d'Israël aujourd'hui.

En examinant ceux qui, vivants ou morts, de droite ou de gauche, ont occupé des rôles de premier plan au sein de l'État d’Israël avant de tenter de se rebrander en tant qu'adeptes de la paix, une vérité se dégage.

Le même Netanyahou, acclamé par des ovations debout au Congrès des dizaines de fois, pourrait, dans l'avenir, être renversé par un coup d'État orchestré par l'extrême droite religieuse, qui mettrait en place l'État de Judée tant imaginé.

Dans un tel scénario, il n'est pas exclu que Netanyahou ne se retrouve à l'écran, répétant les mêmes paroles qu'Olmert, Barak ou Peres.

En fin de compte, ce ne sont pas les mots qui forgent un héritage de paix, mais les actions qui laissent une marque dans l'histoire

