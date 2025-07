Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a eu, ce mercredi, un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les deux responsables ont discuté de l'évolution des négociations de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël.

L'entretien s'est fait à la demande de la partie américaine, précise le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Oncu Keceli, dans un message publié sur la plateforme X.

Hakan Fidan et Antony Blinken ont également abordé les derniers développements dans la région.

Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar ont annoncé la semaine dernière, à l'issue des pourparlers sur un cessez-le-feu à Gaza tenus à Doha, avoir présenté à Israël et au Hamas ce qu'ils ont qualifié de "proposition de transition" visant à réduire les "écarts restants de manière à permettre une mise en œuvre rapide de l'accord".

Le Hamas a dénoncé cette proposition, affirmant que celle-ci s'aligne sur les conditions posées par Benyamin Netanyahu, notamment son refus d'un cessez-le-feu permanent, d'un retrait complet de Gaza et son insistance à poursuivre l'occupation du corridor de Netzarim (qui sépare le nord et le sud de la bande de Gaza), du poste-frontière de Rafah et du corridor de Philadelphie.

Le président américain Joe Biden a annoncé en mai dernier qu'Israël avait présenté un accord en trois phases qui mettrait fin aux hostilités à Gaza et garantirait la libération des otages détenus dans l'enclave. Ce plan prévoit un cessez-le-feu, un échange d'otages et de prisonniers, le retrait de l'armée israélienne de Gaza, une augmentation de l'aide et la fin définitive des hostilités.

Israël poursuit son offensive sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. La guerre israélienne acharnée a fait plus de 40 170 morts palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 92 740 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Le siège imposé par Israël à la bande de Gaza a causé de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, engendrant l’une des plus graves crises humanitaires au monde.

Israël a comparu devant la Cour internationale de Justice pour des accusations de génocide. L’instance avait émis une ordonnance sommant Israël de mettre un terme à l’offensive militaire contre la ville de Rafah, dans le sud de l’enclave palestinienne, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge, avant que la ville ne soit à son tour envahie par les forces israéliennes le 6 mai dernier.

