C’est derrière une vitre pare-balles que le candidat républicain est apparu, protégé par des tireurs d’élite postés sur les toits autour. Des mesures de sécurité renforcées qui font suite à l’attentat contre le candidat à Butler il y a un mois.

Son discours a repris ses thèmes habituels, mais il s'est surtout concentré sur Kamala Harris. Selon le candidat, Joe Biden et Kamala Harris ont conduit le monde au bord de la troisième guerre mondiale, alors que sous la présidence de Trump, affirme le candidat républicain, “nos alliés nous admiraient” et “nos ennemis nous craignaient”. Autre accusation favorite de Donald Trump, la candidate Harris serait la plus radicalement à gauche que Donald Trump ait jamais rencontré. Il la surnomme d’ailleurs, “Camarade Harris”. Pour lui, il faut s’attendre à une sorte d’apocalypse économique si elle était élue, des millions d’emplois disparaîtraient et les économies des Américains s’envoleraient.

Trump pourrait perdre la Caroline du Nord

Mais celle qu’il traitait de folle, il y a encore peu, bénéficie aujourd’hui d’une vraie popularité et a relancé la campagne démocrate. Et la Caroline du Nord qui semblait toute acquise à Trump (il a remporté cet Etat en 2016 et 2020) est désormais divisée. Un signe ne trompe pas: ce meeting au musée de l’Aviation est la troisième visite en un mois de Donald Trump en Caroline du Nord.

Si le programme de Kamala Harris a du mal à séduire pour le moment les électeurs de cet État plutôt rural, les deux candidats à la présidentielle sont au coude à coude dans les sondages, avec un petit avantage pour la Démocrate.

Autre coup dur pour Trump, la nouvelle candidate démocrate a séduit les donateurs et dispose de 220 millions de dollars, alors que le Républicain ne dispose que de 151 millions de dollars.