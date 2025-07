La vice-présidente américaine Kamala Harris a formellement accepté jeudi soir l'investiture démocrate pour la présidentielle, promettant d'être "la présidente de tous les Américains".

"Je serai une présidente qui nous unit autour de nos aspirations les plus élevées", a déclaré Mme Harris lors de son discours à l'occasion de la dernière soirée de la Convention nationale démocrate 2024 (DNC) à Chicago, dans l'Illinois.

"Une présidente qui dirige et écoute, qui est réaliste, pratique et a du bon sens et qui se bat toujours pour le peuple américain", a-t-elle assuré.

"Du tribunal à la Maison Blanche, cela a toujours été le travail de ma vie", a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que les élections présidentielles de novembre sont "l'une des plus importantes dans la vie de notre nation".

Harris qualifie Trump d'homme “peu sérieux”

Mme Harris a ensuite déclaré que son rival républicain, Donald Trump, était un "homme peu sérieux" et que les conséquences d'un retour de M. Trump à la Maison Blanche seraient "extrêmement graves".

"Donald Trump a essayé de gaspiller vos votes. Lorsqu'il a échoué, il a envoyé une foule armée au Capitole des États-Unis, où elle a agressé les forces de l'ordre", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole.

"Pour un ensemble de crimes totalement différents, il a été reconnu coupable de fraude par un jury composé d'Américains ordinaires et a encore été jugé responsable d'abus sexuels", a-t-elle ajouté.

Mme Harris a ensuite critiqué M. Trump pour sa position sur l'avortement et l'annulation par la Cour suprême de l'arrêt Roe v. Wade, qui protégeait le droit des femmes à avorter, affirmant que trop de femmes aux États-Unis n'étaient pas en mesure de prendre leurs propres décisions concernant leur vie.

"J'ai voyagé dans tout le pays. Des femmes m'ont raconté leur histoire. Des maris et des pères m'ont raconté les leurs. Des histoires de femmes qui ont fait une fausse couche dans un parking, qui ont développé une septicémie, qui ont perdu la possibilité d'avoir à nouveau des enfants. Tout cela parce que les médecins ont peur d'aller en prison pour avoir soigné leurs patients", a-t-elle déclaré.

Engagement ferme aux côtés d'Israël

Mme Harris a déclaré qu'elle et le président Joe Biden "travaillaient jour et nuit" pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et un accord sur les otages "en une seule fois".

"Je défendrai toujours le droit d'Israël à se défendre, et je veillerai toujours à ce qu'Israël ait la capacité de se défendre, parce que le peuple d'Israël ne doit plus jamais être confronté à la guerre qu'une organisation terroriste appelée Hamas a provoquée le 7 octobre", a-t-elle déclaré.

"Dans le même temps, a-t-elle poursuivi, ce qui s'est passé à Gaza au cours des dix derniers mois est dévastateur. Tant de vies innocentes ont été perdues. Des gens désespérés et affamés qui fuient pour se mettre à l'abri, encore et encore", a-t-elle ajouté.

Mme Harris a déclaré que l'ampleur des souffrances à Gaza était "déchirante", ajoutant : "Le président Biden et moi-même nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination.

Elle a de même noté que les États-Unis devaient également faire preuve de "fermeté" dans la promotion de leur sécurité et de leurs valeurs à l'étranger. "Je veillerai à ce que l'Amérique dispose toujours de la force de frappe la plus puissante au monde", a-t-elle promis, tout en faisant remarquer que son rival Trump “a menacé d'abandonner l'OTAN”.

