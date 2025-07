Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé la diplomate turque Yesim Oruc, au poste de coordinatrice résidente des Nations unies en Moldavie.

L’annonce a été faite par le porte-parole Stéphane Dujarric qui a déclaré “elle commence aujourd'hui !” .

Avant d'occuper son poste actuel, Oruc Yesim Oruc, qui apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du développement, a assumé des fonctions de direction au sein du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), notamment à Washington D.C., aux États-Unis, où elle a géré des stratégies organisationnelles et des partenariats clés.

Elle a également été directrice nationale du PNUD en Albanie et a dirigé des initiatives de programmes et de partenariats pour les opérations nationales du PNUD en Roumanie et en Turquie.

Yesim Oruc est titulaire d'un master en études moyen-orientales de l'université américaine du Caire (Égypte) et d'une licence en sciences politiques et gouvernementales comparés de l'université de Yale (Connecticut, États-Unis).