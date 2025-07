Ce sondage illustre combien les Britanniques ont été secoués par les pires émeutes depuis dix ans qui ont suivi l’attaque au couteau de Southport, faussement attribuée à un migrant. 73%, c’est onze points de plus que le précédent sondage réalisé en mars dernier.

Le sondage indique également la profonde inquiétude des Britanniques sur l’état de leur société, 85% d’entre eux estiment que la société est plus divisée que jamais avec une montée des extrémismes des deux côtés de l’échiquier politique.

Aussi bien l’extrémisme religieux que politique sont pointés du doigt par les sondés.

L’épisode des émeutes a choqué les Britanniques

Une majorité des personnes sollicitées estiment que la police a bien géré les émeutes (57%). A contrario, les personnes consultées estiment que les hommes politiques ont mal répondu au problème des émeutes, avec une exception pour le premier ministre Keith Starmer. 39% estiment qu’il a bien géré la crise, contre 29% qui pensent l’inverse.

Niels Farage de UKIP (parti populiste) et l’homme du Brexit est montré du doigt par une majorité (48% contre 21% qui le défendent) pour son comportement pendant les émeutes. Il avait accusé la police de cacher des informations sur le responsable de l’attaque de Southport et nié la responsabilité de l’extrême droite dans le déclenchement des émeutes et les attaques contre des mosquées ou des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

Les émeutes écornent l’image des médias sociaux

Le sondage a également demandé l’avis des Britanniques sur leurs inquiétudes au quotidien. L'économie et l’état des services publics arrivent en tête des sujets choisis par les personnes interviewées.

lire aussi: Émeutes en Grande-Bretagne: le rôle des médias sociaux critiqué

Enfin, 60% des Britanniques critiquent le comportement des médias sociaux pendant les émeutes. Ce chiffre résulte sans aucun doute de la diffusion de messages racistes et fausses informations par ces médias en rapport avec les récentes émeutes qui ont touché plusieurs villes à travers le pays.