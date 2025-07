Le journaliste palestinien Younis Tirawi a partagé vendredi sur son compte X des messages qui comprennent des images enregistrées par un soldat israélien à Gaza, confirmant les accusations de "crimes de guerre" perpétrés par l’armée israélienne dans le territoire palestinien occupé.

Ces images ont suscité l'indignation, car elles montrent des actes de violence et de destruction perpétrés par les forces israéliennes à l'encontre de civils palestiniens et de leurs biens.

Les vidéos, qui ont été rapidement partagées par des militants sur les réseaux sociaux, montrent notamment des soldats israéliens en train d’arrêter des personnes à Gaza et de détruire une mosquée.

D'autres vidéos révèlent des scènes horribles de cadavres palestiniens abandonnés dans les rues et dévorés par des chiens errants.

Une vidéo particulièrement choquante montre des véhicules militaires israéliens détruisant au bulldozer des tombes palestiniennes, en violation flagrante du caractère sacré des défunts.

Dans d'autres séquences, on peut entendre des soldats rire et se réjouir en faisant exploser des maisons appartenant à des habitants de Gaza.

Selon les derniers chiffres du bureau des médias du gouvernement de Gaza, l'offensive israélienne sur Gaza a complètement détruit 610 mosquées, partiellement endommagé 214 autres et rasé plus de 150 000 unités résidentielles. En outre, 80 000 maisons ont été rendues inhabitables et 200 000 autres ont subi des dommages partiels.

Lire aussi: Gaza: mandat d’arrêt contre Netanyahou par la CPI

Israël poursuit depuis octobre son offensive brutale sur la bande de Gaza, faisant fi d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

L'assaut a fait plus de 40 200 morts palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 93 000 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Lire aussi: ONU: une commission accuse Israël de crimes contre l'humanité

En même temps, le blocus imposé à Gaza a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, laissant une grande partie de ce territoire en ruines.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, qui a ordonné l'arrêt des opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où l’armée israélienne avait ordonné aux Palestiniens de se réfugier avant d’envahir la zone le 6 mai.