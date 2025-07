Elles vous rendent folles, ne reconnaissent pas le code-barre ou bloquent sur une promotion. On y gagne en rapidité quand tout fonctionne mais plus moyen de papoter avec sa caissière préférée, ou de râler auprès de l’employé. Elles sont aujourd’hui 300 000 en France, contre 500 000 pour les bonnes vieilles caisses tapis.

Si les réticences étaient nombreuses au début quand Casino et Auchan ont lancé l’expérience, en 2004, elles sont rentrées dans les mœurs bon gré, mal gré. Monoprix vient d’ouvrir un magasin sans aucune caisse tapis dans le quartier Latin à Paris.

Les caisses automatiques ont-elles détruit de l'emploi ?

Les enseignes disent avoir gagné en productivité (10 à 15% selon la compagnie spécialisée dans les solutions de self-service Diebold Nixdorf) en réduisant l’attente aux caisses qui était parfois un motif de conflit. Selon l’enseigne Carrefour, 40% des transactions sont aujourd’hui réalisées via ces caisses automatiques. En fait, elles sont aujourd’hui plus nombreuses dans les centres-villes où le client achète des petites quantités, et moins nombreuses dans les hypermarchés.

La caisse a trouvé sa place sans supplanter la caissière et son tapis roulant. Et pour ceux qui regrettent le temps des échanges sur les enfants avec la dame de la caisse, Carrefour a mis en place dans certains magasins des caisses “papotages”. Ce bilan ne cache pas un autre bilan, un tiers des postes de caissières a disparu selon le syndicat CGT.

Entre 2016 et 2020, les effectifs des métiers de caisse en France ont diminué de 14,4 % selon l’Insee. Reste un secret gardé par les enseignes, le nombre de vols en hausse selon la rumeur. Les sociologues ont même un nom en anglais pour cela, les “swipers”, qui peut se traduire par voleurs à l’étalage en passant leur barre-code.

A quand le “sans-caissière” ?

La caissière d’aujourd’hui gère souvent plusieurs caisses automatiques (quatre à cinq) pour débloquer un écran ici, trouver le barre-code là. Elle n’est plus la femme tronc, mais doit etre mobile.

Enfin, l’absence totale de caissière semble pour l’instant ne pas être envisagée en France. Les enseignes qui l’ont tentée ont échoué. C’est vrai en France avec Carrefour mais aussi avec Amazon Go, aux États-Unis et en Angleterre.

Le directeur général du groupe Casino Philippe Palazzi, regrettait même lors de la dernière Assemblée générale du groupe que les caisses automatiques ont fait baisser les volumes achetés de 20 à 30%.

Certaines enseignes veulent de ce fait “réhumaniser” les caisses.