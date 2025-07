Marine Le-Pen, Jordan Bardella ont été reçus pendant un peu plus d’une heure lundi par le chef de l’Etat. Puis ce fût le tour d’Eric Ciotti. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et son homologue du Sénat Gérard Larcher seront également reçus dans la journée. Ces entretiens marquent normalement la fin des consultations lancées par le président de la République depuis vendredi dernier, pour nommer un Premier ministre.

Le Rassemblement national a proposé une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale pour essayer de dégager une majorité gouvernementale.

Hélas, il semble bien qu’aucun scénario d’alliance ne soit évident. Une seule constante se dégage, le camp présidentiel, les Républicains et le Rassemblement national ont tous déclaré qu’ils censureraient un gouvernement qui défendrait le programme du Nouveau Front populaire, qu’il y ait des ministres de la France insoumise ou pas.

Le blocage politique est total

Une quasi unanimité paralyse l’Assemblée et empêche la formation d’un gouvernement. Le bloc le plus important à l’Assemblée nationale qui est celui du NFP est peu susceptible de réunir à construire une coalition gouvernementale. Le Rassemblement national joue les observateurs puisqu’il est dans l’opposition et constitue le 3e groupe politique à l’Assemblée mais veut jouer les arbitres avec une motion de censure.

Les Républicains canal historique (hors le groupe “A droite” d’Eric Ciotti) refusent toute alliance gouvernementale avec le bloc présidentiel mais n’excluent pas des alliances par projet. Le Nouveau Front populaire assure qu’il est uni mais la composante La France Insoumise est un obstacle et certains aimeraient bien voir les Socialistes se rapprocher du centre.

La confusion est totale à tel point qu’Emmanuel Macron envisage de continuer ses consultations mardi et pourrait s’exprimer dans les médias ce lundi soir. Le champion du “en même temps”, et du “à la foi de gauche et de droite” qui lui ont permis en 2017 et 2022 de construire une majorité semble aujourd’hui face à une équation insoluble.