Le gouvernement israélien a annoncé avoir reçu des États-Unis plus de 50 000 tonnes d'équipements militaires pour sa guerre contre la bande de Gaza qui perdure depuis le 7 octobre 2023.

Selon un communiqué du ministère israélien de la Défense, l'équipement militaire arrivé en Israël jusqu'à présent a été acheminé par 500 avions militaires et 107 cargaisons navales.

L’aide militaire, accordée dans le cadre de la coopération entre les États-Unis et Israël, inclut des véhicules blindés, des munitions militaires, ainsi que des équipements de protection individuelle et des équipements médicaux.

La guerre menée par Israël contre Gaza a fait plus de 133 000 victimes entre morts et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.

Israël fait ainsi fi de la communauté internationale, des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui ont appelé à l’arrêt immédiat de l’offensiveet des ordonnances de la Cour internationale de Justice qui appellent Israël à prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.

