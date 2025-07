Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a déclaré que l’Occident devrait cesser d'essayer de contrôler les médias internationaux dans le seul but de mettre en lumière des "récits inexacts" sur la guerre en cours à Gaza.

Inaugurant le sommet des mosquées de Malaisie pour Al-Aqsa et la Palestine à Kuala Lumpur, il a souligné que l'Occident n'avait pas à enseigner au monde musulman "la signification de la démocratie, des droits de l'Homme et du développement durable", a rapporté l'agence de presse gouvernementale Bernama.

Environ 700 représentants de mosquées et d'ONG, des ambassadeurs étrangers, des universitaires et des observateurs de plusieurs pays ont participé au sommet organisé par le Conseil consultatif des organisations islamiques de Malaisie.

Les pays occidentaux doivent également rectifier leur discours et admettre que les troubles en Palestine ont commencé en 1948 et durent depuis lors, et qu'ils ne sont pas dus à l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, selon le Premier ministre.

"La destruction continue (en Palestine) s'est produite depuis 1948, suivie de l'invasion directe de la mosquée Al-Aqsa en 1969. En fait, la destruction se poursuit aujourd'hui, qu'il s'agisse d'infrastructures ou de génocide humain. Voilà ce qui s'est passé", a-t-il ajouté.

La Malaisie reste déterminée à ne pas autoriser les entreprises enregistrées auprès d'Israël à entrer dans le pays et à y mener des activités, a-t-il ajouté.

Guerre génocidaire

Les attaques israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivant, le nombre de morts depuis le 7 octobre de l’année dernière s'élève à plus de 40 400, selon le ministère palestinien de la Santé.

Israël poursuit son offensive sur la bande de Gaza malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Le blocus actuel de Gaza a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, laissant une grande partie de la région en ruines.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, qui a ordonné l'arrêt des opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge avant l'invasion de la zone en date du 6 mai dernier.

Lire aussi : 60 ONG dénoncent les attaques d'Israël contre les médias