C’est un pied de nez à la décision controversée du maire de la ville de Nice Christian Estrosi qui a installé depuis octobre 2023 des drapeaux israéliens sur le fronton de la mairie.

La quatorzième étape du relais national du drapeau palestinien a eu lieu ce mardi dans la ville de Nice. Cette initiative, lancée le 14 août par l’association Blouses Blanches pour Gaza ( un collectif de professionnels du secteur de la santé engagés via des missions humanitaires à Gaza ), a pour vocation de sensibiliser la population française à la situation des Palestiniens.

“L’idée nous est venue avec la participation de la délégation israelienne aux Jeux Olympiques de Paris couplée à l’interdiction du drapeau Palestinien pendant l’événement. L’objectif est de contrer cette invisibilisation en le montrant dans toute la France”, explique Malika Baouya, membre de l’association.

Un message de soutien fort

Après un passage à Avignon, le relais a débuté à 10 heures avec le premier relayeur niçois, Olivier Salerno, membre du parti LFI (La France Insoumise) et ancien candidat aux élections législatives de juillet dernier. “Nous sommes dans une ville où le discours raciste est débridé, alors des actes forts me semblent très importants”, déclare-t-il lors de sa course sur la Promenade des Anglais.

Plusieurs dizaines de manifestants ont suivi le parcours du drapeau dans de nombreux endroits emblématique de Nice, comme au Cours Saleya, la Place Garibaldi, la Place Masséna ou encore l’emblématique vue avec le #ILoveNice. Le drapeau a ensuite pris la direction de la Corse en ferry pour poursuivre son tour de France.

“Nous refusons d’être complices”

Le groupe s’est également rendu devant la Mairie de Nice où depuis octobre 2023, Christian Estrosi, maire de la ville, a décidé d’installer plusieurs drapeaux israéliens sur le fronton de la mairie. Il avait alors affirmé ”tant qu'Israël n’aura pas gagné cette guerre, le drapeau israélien flottera sur le fronton de notre mairie”.

Jazzy, l’une des manifestantes, raconte l’importance de se rendre sur ce lieu : “nous, habitants niçois, refusons d’être complices et voulons montrer notre solidarité envers le peuple palestinien”.

Un geste d’autant plus marquant, puisque les drapeaux sur la Mairie ne flottaient pas au vent ce matin-là et que les membres de l’association Blouses Blanches pour Gaza ont décidé de jouer la chanson “Nissa la Bella”, considérée comme l’hymne niçois, pendant leur passage.

Le relais du drapeau palestinien prendra fin le 8 septembre prochain à Paris où se déroulera une grande manifestation en soutien au peuple palestinien.