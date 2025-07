Une délégation israélienne est arrivée mercredi à Doha pour des discussions de "niveau technique" avec les médiateurs, après un récent cycle de négociations au Caire, selon une source au fait des négociations.

Brett McGurk, coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, se trouve actuellement sur place.

Lire aussi : Israël exporte sa guerre à Gaza en Cisjordanie occupée, 11 morts

Jusqu'ici, une seule trêve d'une semaine a eu lieu fin novembre. Elle avait notamment permis la libération d'une centaine d'otages.

La semaine dernière, de nouvelles négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et un accord d’échange de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens se sont tenues au Caire .

Les chefs du renseignement extérieur et intérieur israéliens, David Barnea et Ronen Bar, le directeur de la CIA, William Burns, le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ainsi que les chefs du renseignement égyptien et qatari y avaient participé.

Les États-Unis, le Qatar et l’Égypte, qui servent de médiateurs entre le Hamas et Israël, avaient parlé de négociations “sérieuses et constructives” et s’étaient employés à obtenir une trêve, mais sans résultat.

Les pourparlers ont été éclipsés par les lourdes attaques d’Israël à Gaza et au Liban.

Les discussions restent bloquées sur la question du contrôle du “corridor de Philadelphie”, une étroite bande de terre le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, occupée par les forces israéliennes depuis mai.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, insiste pour maintenir les troupes sur place “afin d’empêcher le réarmement du Hamas”.

De son côté, le Hamas refuse toute solution qui n’inclut pas le retrait des forces d’occupation de Gaza, y compris du corridor de Philadelphie, comme l’a déclaré Hossam Badran, un responsable du mouvement de résistance palestinien.

Depuis plusieurs mois, de nombreux efforts de négociations qui ont eu lieu au Qatar et en Egypte ont échoué, tandis qu’Israël poursuit sa guerre dévastatrice sur Gaza.

Lire aussi : Gaza: Netanyahu intraitable sur le contrôle du corridor Philadelphie