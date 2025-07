"Permettez-moi de parler clairement. Mon engagement à défendre Israël et son droit à se défendre est absolu et inébranlable", a soutenu Harris sur CNN jeudi, lors de sa première interview après sa nomination officielle et la nomination de Tim Walz comme son adjoint.

Elle a souligné que l'accord de cessez-le-feu à Gaza est la priorité à l’heure actuelle.

Interrogé sur l’insistance des membres du Parti démocrate à exiger « une interdiction des exportations d’armes vers Israël » et « un changement dans la politique en matière d’armement », Harris a répondu : « Non, nous devons nous occuper de l’accord maintenant ».

Elle a ajouté : "Cette guerre doit prendre fin. Nous devons conclure l'accord et libérer les otages. Sauvons les otages et garantissons un cessez-le-feu."

Avec le soutien américain, Israël mène depuis le 7 octobre, une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait plus de 134 000 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus.

Cette guerre qui a causé des destructions massives, la famine et la prolifération des maladies est menée au mépris de la communauté internationale, d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à la cessation immédiate des hostilités et des ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.