L'Azerbaïdjan organise des élections législatives anticipées, suite à la décision du président Ilham Aliyev de dissoudre le parlement et d’anticiper les élections générales initialement prévues en novembre.

Au total, 990 candidats se disputeront les 125 sièges du parlement azerbaïdjanais, et 6 421 000 électeurs inscrits devraient se rendre aux urnes, ce dimanche.

L'élection comprendra des candidats de 25 partis politiques, dont le parti au pouvoir, le New Azerbaijan Party, dirigé par Aliyev, ainsi que des candidats indépendants.

Le scrutin se déroulera de 8h00 à 19h00 heure locale (4h00 à 15h00 GMT), sous la surveillance de 112 000 observateurs locaux et 604 observateurs étrangers, dont une délégation du parlement turc.

Cette élection est particulièrement importante car c'est la première fois en 30 ans que des élections parlementaires sont organisées sur l'ensemble du territoire de l'Azerbaïdjan, y compris dans les zones récemment libérées de l'occupation arménienne.

Des bureaux de vote ont été installés dans des villes comme Shusha, Khankendi et d'autres régions anciennement contrôlées par l'Arménie comme Khojaly, Khojavend, Agdam et Fuzuli, où plus de 42 000 électeurs sont inscrits.

Ces élections sont considérées comme une étape majeure pour l'Azerbaïdjan, symbolisant la pleine souveraineté territoriale du pays après des décennies de conflit.

