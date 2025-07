Les forces de sécurité turques ont neutralisé 17 terroristes du PKK/YPG dans le nord de l'Irak et de la Syrie, selon le ministère de la Défense nationale du pays.

Le ministère a rapporté, ce dimanche, que 15 des terroristes du PKK ont été ciblés dans les régions de Gara, Metina, et dans la zone d'opération Claw-Lock dans le nord de l'Irak. Les deux autres terroristes du PKK/YPG ont été pris pour cible à Manbij, dans le nord de la Syrie.

Les soldats turcs poursuivront leur lutte inlassable contre les terroristes, où qu'ils se trouvent, a déclaré le ministère.

Les opérations menées par la Turquie ont pratiquement éliminé la présence du PKK sur le territoire national. Le groupe terroriste opère désormais de l'autre côté de la frontière turque, principalement dans le nord de l'Irak où il se cache, pour préparer des attaques terroristes en Turquie.

En 2022, la Turquie a lancé l'opération Claw-Lock pour démanteler les repaires du groupe terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak.

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Les YPG sont la branche syrienne du PKK.

