La petite Kamilya, une fillette de 7 ans fauchée par un motard de 19 ans qui faisait du rodéo urbain jeudi soir à Vallauris (Alpes-Maritimes), est décédée dimanche soir. "Kamilya n’est pas décédée aujourd’hui, elle n’est pas décédée hier. Elle est décédée sur la route", a confié son père lors d’un rassemblement silencieux organisé en fin de journée dans la cour de l’immeuble familial.

Le motard de 19 ans qui n’était pas connu des services de police et de la justice, et dont les tests d’alcoolémie et de détection de stupéfiants se sont avérés négatifs, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire samedi soir. Le conducteur était jusque-là poursuivi pour “blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence par conducteur de véhicule terrestre à moteur”.

Placement sous contrôle judiciaire

Avant que le décès de l’enfant ne soit annoncé, le parquet de Grasse et le juge d'instruction avaient demandé la détention provisoire du motard, mais le juge des libertés et de la détention l'avait placé sous contrôle judiciaire avec des obligations. Le parquet de Grasse a fait appel de cette décision, et l'affaire sera examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence “dans les meilleurs délais”.

La mesure de placement sous contrôle judiciaire a suscité la colère et l’incompréhension de la famille de la petite fille. “Merci la justice française. À partir de demain les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit ils savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route. Tuer. Aucun respect pour notre fille ni pour nous-mêmes”, a réagi son père sur Facebook.

“La famille est consternée. La petite Kamilya ne rentrera pas à la maison. Forcément, elle fait le parallèle avec ce jeune homme qui lui a pu rentrer chez lui. Les parents étaient effondrés à l’annonce de sa liberté. ” a expliqué de son côté l’avocat de la famille, Nabil Boudi.

Les habitants de Vallauris avaient déjà évoqué à plusieurs occasions la dangerosité et le manque de sécurité de l’avenue où Kamilya a été renversée. Selon l’avocat de la famille, d’autres personnes ont été percutés sur ce même passage il y a quelques semaines et un enfant a failli y perdre la vie il y a deux ans. Selon RTL, la famille veut même engager des poursuites contre la municipalité de Vallauris.