Les bombardements israéliens continuent dans la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville et Jabalia (nord), où au moins sept Palestiniens ont été tués, selon la défense civile.

"Des déplacés faisaient des achats. Ils ont bombardé les petits, les enfants, ils les ont tués ! Trop c'est trop, où va-t-on ?", a hurlé Wissam Al-Omari, un habitant de Jabalia après une frappe israélienne.

L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, qui s'est rendu lundi à Gaza, a dit avoir constaté "les besoins humanitaires colossaux". A la faveur de "pauses humanitaires" de trois jours chacune, une campagne anti-polio a été lancée, dimanche, dans des secteurs du centre de Gaza avec l'objectif de vacciner plus de 640.000 enfants de moins de dix ans après la découverte d'un premier cas.

Dimanche et lundi, environ 160.000 enfants ont reçu la première dose de vaccin contre la polio dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas.

Raids en Cisjordanie

L'armée israélienne mène la plus grande opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée depuis 20 ans. Dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, au moins 26 Palestiniens, ont été tués depuis mercredi dans une opération militaire israélienne à Jénine, selon les autorités palestiniennes.

L'armée israélienne a détruit environ 70% des rues et des infrastructures de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, au cours de son offensive militaire, a déclaré la municipalité locale.

A Tulkarem, à l'extrémité ouest de la Cisjordanie, une frappe aérienne israélienne a ciblé une "cellule terroriste armée" lundi soir selon l'armée israélienne. Une source médicale au sein de l'hôpital public de la ville a, quant à elle, rapporté que les forces israéliennes avaient tué un jeune garçon d'un tir dans la tête.

Selon le ministère de la Santé, au moins 30 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive, et au moins 675 Palestiniens ont été abattus et plus de 10 300 arrêtés dans le territoire occupé depuis le 7 octobre.

Biden accuse Netanyahu de ne pas en faire assez

Malgré les pressions internationales et les craintes d'une escalade militaire régionale, des mois de négociations pour aboutir à un accord sur une trêve à Gaza et une libération d'otages n'ont pas abouti, Israël les bloquant.

Les Etats-Unis, principal allié d'Israël, accentuent, eux aussi, la pression sur M. Netanyahu pour aboutir à un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages.

Avant de rencontrer les négociateurs américains ayant participé aux discussions infructueuses des derniers mois, Joe Biden a répondu "non" à une question de la presse qui lui demandait si M. Netanyahu en "faisait assez" pour obtenir un accord sur la libération des otages.

Le Royaume-Uni suspend partiellement ses exportations d'armes vers Israël

Le Royaume-Uni a annoncé qu'il suspendait certaines exportations d'armes vers Israël, invoquant un "risque évident" que ces armes soient utilisées dans le cadre d'une violation grave du droit humanitaire international.

Le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré au Parlement que le Royaume-Uni suspendrait 30 des 350 licences d'exportation d'armes vers Israël. Il a précisé que l'interdiction partielle concernait des articles "susceptibles d'être utilisés dans le conflit actuel à Gaza", notamment des avions de chasse, des hélicoptères et des drones.

L'interdiction ne concerne pas les pièces des avions de combat F-35, a ajouté M. Lammy.

Lire aussi : Gaza: Israël bombarde une zone résidentielle, mouvement de grève en Israël