Dans un entretien au Point, le président du parti Horizons se dit même prêt à entrer un peu plus tôt dans l'arène électorale en cas de scrutin anticipé et affirme qu'il proposera un projet "massif" aux Français.

Lire aussi : Pour Édouard Philippe, Emmanuel Macron “a tué la majorité présidentielle”

Sept ans après s’être défini comme “un homme de droite” lors de la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve dans la cour de Matignon, Édouard Philippe se sent toujours “à l’aise” avec cette formule, précise le média français.

Au regard d’une “situation” parlementaire à la fois “inédite” et “périlleuse”, le premier chef de gouvernement d’Emmanuel Macron liste “quatre dangers redoutables” auxquels la France doit faire face : “Démocratique”, “budgétaire”, “l'immobilisme” et “l'ordre public et la sécurité”, rapporte la même source.

Pour y remédier, il dit se “préparer pour proposer des choses aux Français” dans les trois prochaines années. Avec l’espoir de battre la candidate du RN, Marine Le Pen : “Ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront”.