Des milliers d'Israéliens ont organisé mercredi des rassemblements près du quartier général de l'armée dans la capitale Tel Aviv, devant les domiciles des ministres du gouvernement ainsi que dans d'autres villes, pour exiger un accord avec les factions palestiniennes en vue de la libération des otages détenus dans la bande de Gaza.

Selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la rue Begin, devant la base militaire de Kirya, le quartier général de l'armée israélienne à Tel Aviv.

Les manifestants portaient des drapeaux israéliens et des images des six otages récemment tués à Gaza. Ils ont scandé des slogans tels que "Deal now", "Ils auraient pu être ramenés vivants" et "Ceux qui les ont abandonnés sont obligés de les rendre".

Des manifestations de masse ont éclaté en Israël depuis dimanche, après que l'armée a déclaré avoir retrouvé les corps de six otages dans le sud de la bande de Gaza.

“Abandonné par le gouvernement”

“Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a condamné Carmel, ma cousine, à mort, elle et tous les otages”, a déclaré Gil Dickmann, le cousin de Carmel Gat, l'une des six otages dont le corps a été retrouvé.

“Elle a été abandonnée à la mort par le gouvernement, qui aurait pu la ramener, 327 jours qu'elle était là, à Gaza, en captivité, il y a eu 327 occasions de la ramener et chacune d'entre elles a été manquée”.

Dans des déclarations publiques empreintes de colère, les familles des otages ont accusé M. Netanyahu de bloquer un accord et de risquer de sacrifier la vie de leurs proches pour le bien de sa carrière politique.

Le Hamas a déclaré que les otages avaient été tués lors de frappes aériennes israéliennes dans l'enclave palestinienne. Israël estime que plus de 100 otages sont toujours détenus par le Hamas à Gaza, dont certains auraient déjà été tués.

Négociations au point mort

Depuis des mois, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte tentent de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas afin de garantir un échange de prisonniers et un cessez-le-feu et de permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Mais les efforts de médiation ont été bloqués en raison du refus de Netanyahu de répondre aux demandes du Hamas de mettre fin à la guerre.

Israël poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza depuis une attaque du Hamas le 7 octobre, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Plus de 40 800 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués depuis lors et près de 94 400 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Le blocus de l'enclave a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, laissant une grande partie de la région en ruines.

Israël est accusé de génocide pour ses actions à Gaza par la Cour internationale de justice.

