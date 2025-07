Le ministère de la Santé a déclaré dans son bilan quotidien en ce 337ᵉ jour de guerre que “le bilan de l’agression israélienne a augmenté s’élevant à 40 939 martyrs et 94 616 blessés depuis le 7 octobre dernier”.

Selon la même source, "l'occupation israélienne a commis 4 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 61 martyrs et 162 blessés transportés vers les hôpitaux au cours des dernières 48 heures".

Lire aussi : Le Hamas accuse Netanyahu de bloquer le cessez-le-feu à Gaza et l'échange de prisonniers

Selon le ministère de l’enclave palestinienne, "un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, sans possibilité que les ambulances et les équipes de la protection civile les atteignent".

Avec le soutien inconditionnel des États-Unis, Israël mène une offensive meurtrière contre la bande de Gaza, qui a déjà entamé son onzième mois, causant des dizaines de milliers de tués et de blessés parmi la population palestinienne, dont la plupart sont des femmes et des enfants.

Et ce, en plus de 10 000 personnes toujours portées disparues, sur fond d’énormes destructions et d’une famine qui a déjà coûté la vie à plusieurs enfants.

Israël poursuit cette guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice le sommant de prendre des mesures pour prévenir les actes génocidaires et améliorer la situation humanitaire, déjà catastrophique à Gaza.