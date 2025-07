Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, se rendra au Caire pour assister au 162e Conseil ordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe (LA), qui débutera mardi, a annoncé le ministère.

Outre le renforcement des relations entre la Turquie et la Ligue arabe, Fidan devrait aborder les principales questions régionales, en mettant l'accent sur Gaza où la guerre génocidaire menée par Israël a tué près de 41 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants. .

Son discours soulignera le rôle actif de la Turquie dans la promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité à la fois dans son environnement géographique immédiat et dans la région, en mettant l'accent sur les contributions croissantes d'Ankara qui mène une politique étrangère solide, efficace et déterminée.

Le discours de M. Fidan devrait également souligner l'importance de la Palestine et d'autres questions régionales cruciales, qui restent prioritaires dans l'agenda de la politique étrangère de la Turquie.

L'évolution rapide des relations de la Turquie avec les pays arabes a non seulement contribué à trouver des solutions aux défis régionaux, mais a également ouvert de nouvelles perspectives de coopération et d’intérêts mutuels.

La Turquie donne la priorité au développement des liens institutionnels avec la Ligue arabe et à l'amélioration de la coordination sur les questions importantes.

Lire aussi : Les pays arabes veulent une force internationale en Palestine

Renforcer les liens entre la Turquie et la Ligue arabe

La visite du ministre des Affaires étrangères au Caire en octobre 2023 et sa rencontre avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit font partie des étapes-clés dans le renforcement des relations entre la Turquie et la Ligue arabe.

Récemment, des consultations politiques ont eu lieu à Ankara en février 2024 entre le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmet Yildiz, et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, l'ambassadeur Hossam Zaki, qui a ensuite participé au Forum diplomatique d'Antalya.

L'engagement formel de la Turquie auprès de la Ligue arabe a commencé en 2003, avec la signature d'un protocole d'accord en 2004 entre le ministère turc des Affaires étrangères et le secrétariat de la Ligue.

L'accord-cadre du Forum de coopération turco-arabe a été établi en 2007, renforçant ainsi les relations.

En 2011, le Premier ministre de l'époque et actuel président Recep Tayyip Erdogan a également prononcé un discours lors de la session d'ouverture du Conseil, soulignant l'engagement durable de la Turquie en faveur de la diplomatie du monde arabe.

La déclaration faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du sommet extraordinaire conjoint arabo-islamique de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de la Ligue arabe en novembre 2023 a acquis toute sa pertinence dans le contexte de la guerre israélienne contre Gaza.

“Nous affirmons qu'il est impossible de parvenir à la paix régionale en négligeant la cause palestinienne ou en tentant d'ignorer les droits du peuple palestinien. Nous soulignons que l'initiative de paix arabe, soutenue par l'Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe, est une référence essentielle à cette fin”, avait soutenu le président Erdogan.