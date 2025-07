Alors que le 9 septembre était jour de rentrée des classes dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, les enfants de Gaza n’ont pas pu retourner à l'école, lundi.

La guerre génocidaire qu’Israël mène contre les Palestiniens affecte directement l’école.

Depuis 339 jours, les écoles, lycées et universités de Gaza ne sont pas en mesure d’assumer les enseignements en raison des bombardements quotidiens de l'armée israélienne.

Reham Jaafari, responsable des communications et du plaidoyer chez Action!Aid Palestine, a déclaré : “ Aller à l'école n'est pas un luxe. Cependant, des centaines de milliers d'enfants à Gaza sont privés d'éducation pour la deuxième année scolaire consécutive. Aujourd'hui (9 septembre, ndlr), c'était censé être possible”.

Les écoles sont ainsi devenues, d'après les Nations unies, les principaux lieux d’abris de 1,9 millions de personnes se déplaçant au gré des ordres de l'armée israélienne. L’ONG britannique Action!Aid International a déclaré que les enfants de la bande de Gaza exigent de retourner dans leurs écoles pour apprendre au lieu d'y vivre.

Dans un communiqué rendu public dimanche 8 septembre, à la veille de la rentrée scolaire, le ministre palestinien de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a souligné que la guerre affectait 25 000 enfants dont 10 000 élèves, déplorant la destruction de 90% d'écoles publiques.

Conséquence, 45 000 enfants n’ont pas pu aller à l'école pour la première fois, rejoignant ainsi les 625 000 qui n’ont pu achever l'année scolaire et les 39 milles enfants privés d'examens de fin d’études secondaires.

Comme mesures palliatives, l’Unrwa et l’Unicef organisent des activités éducatives et récréatives comme des jeux, du dessin, de la musique et du sport grâce au dévouement des équipes de psychologues et d'enseignants.

Il est aussi prévu des enseignements de base comme la lecture, le calcul et l'écriture.

Dans l’enseignement supérieur, des universités de Cisjordanie offrent des formations en ligne au profit des étudiants de Gaza notamment, malgré les aléas de la connexion internet.

Au-delà de Gaza,la violence d'Israël affecte aussi l'éducation en Cisjordanie où, d'après l’Unicef, entre 8% et 20% d'écoles ont été fermées.

