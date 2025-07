La chaîne israélienne Channel 12 a déclaré que les trois captifs israéliens, Nik Beizer, Ron Sherman et Elia Toledano, ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne qui visait un haut responsable militaire du groupe palestinien Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

Selon la chaîne, l'armée israélienne ignorait que des captifs israéliens se trouvaient aux côtés du chef du Hamas, mais connaissait les détails de leur mort depuis le mois de février et avait choisi de ne pas les rendre publics.

À la mi-décembre, l'armée a déclaré avoir récupéré dans un tunnel les corps de trois Israéliens capturés vivants par le Hamas le 7 octobre de l'année dernière.

L'armée a déjà tué des otages israéliens au cours des bombardements dévastateurs qu'elle a menés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Le 15 décembre 2023, des soldats opérant à Shuja'iyya à Gaza ont causé la mort de trois otages israéliens. Les otages, qui appelaient à l'aide, étaient désarmés et torse nu, agitant un drapeau blanc lorsqu'ils ont été tués. Les otages portaient des messages tracés sur des pièces de tissu blanc où on pouvait lire: "S.O.S", "A l'aide" ou "3 otages".

Deux otages israéliens ont été tués dans des frappes israéliennes menées à Gaza en février et un autre est mort des suites de blessures provoquées par une frappe aérienne israélienne en mai 2024, selon le Hamas.

Israël estime que plus de 100 otages sont toujours détenus par le Hamas à Gaza, dont certains auraient déjà été tués.

Les familles d’otage accusent Netanyahu

Les familles des otages réclament depuis des mois un accord sur la libération des otages et accusent Netanyahu et son gouvernement de saboter tout accord avec le Hamas.

Le Forum des familles d'otages et de disparus critiquent M. Netanyahu, le tenant pour responsable des décès d’otages dernièrement retrouvés. L'armée israélienne a déclaré, début septembre, avoir retrouvé les corps de six personnes qui avaient été prises en otage le 7 octobre.

"S'il n'y avait pas eu les saboteurs, les excuses et la manipulation, les otages dont nous avons appris la mort, ce matin, seraient probablement en vie", lit-on dans un communiqué publié par le forum sur X.

La guerre qu'Israël mène actuellement contre la bande de Gaza a tué près de 41 100 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé près de 94 800 autres, selon les autorités sanitaires locales.

Le blocus de l'enclave a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, laissant une grande partie de la région en ruines.

Depuis des mois, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte entreprennent des efforts diplomatiques pour négocier un accord entre Israël et le Hamas afin de faciliter l'échange de prisonniers et établir un cessez-le-feu.

Ces efforts visent également à amener Israël à autoriser l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cependant, les négociations sont au point mort, en grande partie à cause du refus de Netanyahu de mettre fin à la guerre génocidaire en cours.