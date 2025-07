Une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, sera déposée dès le début de la session parlementaire, a déclaré, ce mardi, Manuel Bompard, coordinateur et député La France insoumise des Bouches-du-Rhône.

S’exprimant au micro de France 2, Manuel Bompard a souligné : ”Il n’est pas acceptable dans une démocratie que lorsqu’il y a une élection [à l’issue de laquelle] le Nouveau Front populaire arrive en tête, on se retrouve avec un premier ministre d’un groupe qui a moins de 40 députés [le groupe La Droite républicaine est composée de 47 élus]”.

Lire aussi: France: des milliers de manifestants à Paris pour dénoncer le "coup de force" de Macron

Interrogé sur la possibilité que des personnalités de gauche soient présentes dans le futur gouvernement de Michel Barnier, l’insoumis a jugé ne pas “croire’’ en cette hypothèse.

“Il me semble que ce gouvernement s’inscrit clairement dans la continuité du macronisme et encore plus à droite, sans doute, car il a été installé [à la] suite d’un accord entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen”, précise-t-il.

Cinq jours après sa nomination à Matignon, le Premier ministre de droite Michel Barnier est toujours à l’œuvre pour constituer son gouvernement. Il doit aussi se trouver une majorité à l’Assemblée nationale. C’est dans ce cadre qu’il va rencontrer dès ce mardi les élus macronistes avant de se rendre auprès d’Horizons, du MoDem (Mouvement démocrate) et des LR (Les Républicains).

La gauche a déjà promis la censure au gouvernement Barnier mais avec moins de 200 députés du Nouveau Front populaire (NFP), elle n’est pas en mesure, seule, de renverser la future équipe.

Quant au Rassemblement national (RN), il se voit en “faiseur de rois” et attend des garanties de Michel Barnier.

“Nous n’accordons pas de blanc-seing”, a insisté la cheffe de file du RN Marine Le Pen.