Sur une retransmission vidéo en direct de l'entreprise, le milliardaire américain a émergé en premier en dehors de la capsule dans sa combinaison blanche et grise, se tenant à une structure métallique installée sur la capsule pour l'occasion.

"C'est magnifique", a-t-il déclaré, alors qu'il se trouvait à environ 700 km d'altitude, soit bien plus haut que la Station spatiale internationale (ISS).

Sarah Gillis lui a ensuite succédé, et a également effectué des mouvements pour tester les toutes nouvelles combinaisons de SpaceX, les premières destinées à des sorties spatiales --l'un des principaux objectifs de la mission.

Elle est ensuite, à son tour, retournée à l'intérieur du vaisseau afin de préparer la fermeture de l'écoutille.

Deux autres passagers, le pilote Scott Poteet et l'autre employée de SpaceX Anna Menon, se trouvent également à bord de la capsule Dragon et sont aussi exposés au vide spatial, alimentés en oxygène via des cordons sur leurs combinaisons.

Polaris Dawn, financée par SpaceX et Jared Isaacman, marque une nouvelle étape dans l'exploration commerciale de l'espace. Toutes les sorties spatiales avaient jusqu'ici été réalisées par des astronautes professionnels et non des civils.

