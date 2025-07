Le président Recep Tayyip Erdogan a condamné les tentatives croissantes d'inciter au racisme et à la xénophobie en Turquie, affirmant que ces efforts, alimentés par des forces extérieures, ne réussiront pas à perturber les valeurs de longue date du pays en matière d'inclusivité et de tolérance.

“Il y a 340 000 étudiants [en Turquie] provenant de 198 pays différents dans le monde. Parmi eux, 95 % étudient par leurs propres moyens”, a-t-il déclaré, ce vendredi, lors d'un événement à l'Université de Marmara à Istanbul.

Au-delà de leur impact économique annuel de 3 milliards de dollars, les étudiants étrangers contribuent également au tourisme et à la diplomatie culturelle de la Turquie après l'obtention de leur diplôme, a-t-il ajouté.

Le président Erdogan a déclaré que le gouvernement turc soutenait et encourageait les étudiants talentueux et motivés à étudier dans les universités turques, en particulier ceux désireux d'apprendre, de rechercher et de s'engager avec la culture et la langue turques.

“Ces dernières années, le fascisme raciste de ceux ayant des racines à l'étranger a commencé à entraver ces efforts de notre pays”, a-t-il dénoncé.

“Ils veulent créer une vague de haine contre les étudiants, les touristes et les investisseurs venant de notre géographie de cœur.”

Pas d'histoire de discrimination

En soulignant que la Turquie, en tant que pays et nation, n'a jamais discriminé les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur lieu de résidence ou de la langue parlée, M.Erdogan a rappelé le bilan historique de la Turquie:

“Nous sommes un État qui n’a pas de honte coloniale dans son histoire, malgré le fait d'avoir régné sur 3 continents et dans 7 régions climatiques pendant des siècles.” “Personne ne peut tacher cette page blanche”, a-t-il averti.

S'adressant à la jeunesse turque, M. Erdogan a déclaré: “Nous ne permettrons pas à notre jeunesse de tomber dans ce piège (raciste).”