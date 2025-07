Le Bureau des médias de Gaza a mis en garde contre une catastrophe humanitaire à laquelle sont confrontés 2 millions de Palestiniens déplacés dans la bande de Gaza assiégée en raison du carnage perpétré par Israël à l'approche de l'hiver.

“Soixante-quatorze pour cent des tentes destinées aux personnes déplacées ne sont plus utilisables, selon les équipes d'évaluation sur le terrain du gouvernement”, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les équipes ont fait savoir, comme l'a rapporté le bureau, que “ 100 000 des 135 000 tentes doivent être remplacées immédiatement en raison de l'usure” car elles “ sont faites de bois, de nylon et de tissu, et se sont détériorées en raison de la chaleur du soleil et des conditions climatiques difficiles à Gaza. Après 11 mois consécutifs de déplacement, elles sont désormais complètement inutilisables dans ces conditions inhumaines “.

La fermeture des points de passage par Israël a empêché “ l'entrée d'environ 250 000 tentes et caravanes dans la bande de Gaza dans cette situation désastreuse “, a précisé le communiqué.

