L'armée israélienne a déclaré qu'un missile tiré depuis le Yémen a traversé le centre d'Israël et est «tombé dans une zone ouverte».

L'armée a indiqué dans un communiqué qu'un "missile sol-sol a été identifié en train de traverser le centre d'Israël depuis l'est et est tombé dans une zone ouverte. Aucun blessé n'a été signalé".

"Le missile a été tiré depuis le Yémen", lit-on également dans un communiqué ultérieur envoyé peu avant 07h00 (04h00 GMT).

“Les bruits d'explosion entendus ces dernières minutes proviennent des intercepteurs. Le résultat de l'interception est en cours d'examen”, précise le communiqué.

Pas moins de 9 Israéliens ont été blessés, ce dimanche matin, alors qu'ils se précipitaient vers des abris après le lancement d'un missile sol-sol depuis le Yémen vers le centre israélien.

Le groupe Houthi du Yémen a annoncé de son côté une opération militaire réussie avec un nouveau missile hypersonique visant un site militaire à Jaffa, en Israël.

Les Houthis du Yémen ont lancé des attaques contre Israël et ses intérêts, en signe de solidarité avec les Palestiniens pendant la guerre brutale israélienne en cours à Gaza.

La guerre israélienne contre Gaza, qui dure depuis plus de 11 mois, a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, et des destructions massives, selon les données palestiniennes et onusiennes, qui ont conduit à la comparution d'Israël, pour la première fois, devant la Cour internationale de Justice, pour avoir commis un "génocide".

