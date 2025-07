Dans une démonstration unique de solidarité avec la Palestine, le député turc Yucel Arzen Haciogullari a publié une chanson générée par l'intelligence artificielle intitulée "Boycott", exhortant les auditeurs à agir contre la guerre incessante d'Israël contre la bande de Gaza en Palestine.

La chanson, partagée lundi par le président Recep Tayyip Erdogan, brosse un tableau poignant de la souffrance des innocents dans l'enclave assiégée, avec des lignes telles que "un bébé meurt, sans signe, injustement disparu".

"Nous sommes aux côtés de Gaza et de nos frères palestiniens avec nos voix, nos mots, nos prières, notre aide humanitaire et tous les moyens dont nous disposons" a écrit le président partageant la chanson sur X. Il a ajouté que la Turquie "continuera toujours à soutenir leur noble et honorable résistance".

La chanson encourage les auditeurs à rester inébranlables dans leur lutte pour la justice : "Comment agissons-nous ? Coup par coup. Comment nous battons-nous ? But par but".

La chanson fait également allusion à la propagande et à la désinformation produites par Israël, soutenu par ses alliés occidentaux, pour maintenir et justifier la guerre qui a coûté la vie à plus de 41 226 Palestiniens depuis qu'elle a commencé le 7 octobre 2023.

"Le boycott nous fait tenir notre terre", peut-on lire, en référence à l'occupation des territoires palestiniens par les forces israéliennes et au risque potentiel d'extension du conflit à toute la région.

Le soutien de la Turquie à la Palestine

Fahrettin Altun, le directeur de la communication de la présidence turque, a également réitéré le soutien indéfectible de la Turquie à la Palestine en partageant la chanson sur ses réseaux sociaux.

"Notre lutte se poursuivra jusqu'à ce que la Palestine obtienne une liberté totale", a souligné M. Altun dans un message accompagnant la vidéo.

"La Turquie continuera à défendre les droits de nos frères palestiniens et à les soutenir dans tous les domaines. Nous prendrons résolument toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au comportement anarchique d'Israël", a-t-il écrit.

Le porte-parole du parti AK, Omer Celik, dans un message sur les réseaux sociaux, a dédié la chanson à la justice, à l'humanité, à l'honneur, à la dignité, aux droits des bébés et des femmes et, surtout, à Gaza.

La Turquie a vivement critiqué les atrocités commises par Israël à l'encontre des Palestiniens de Gaza et d'ailleurs, et notamment les colonies illégales en Cisjordanie occupée et le blocus économique qui dure depuis des années.

Après le début de l'offensive israélienne en octobre dernier, la Turquie a intensifié son opposition, utilisant diverses plateformes internationales pour appeler à la solidarité internationale et à l'intervention contre les atrocités commises par Tel Aviv.

Ankara s'est également jointe à la Cour internationale de Justice (CIJ) pour accuser Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens. Elle a également suspendu le commerce bilatéral avec Israël.

Depuis le début de l'assaut israélien sur Gaza, les boycotts des produits israéliens se sont multipliés dans le monde entier.

