L'Organisation nationale du renseignement turc (MIT) a neutralisé Halil Yigit, un des chefs de file du groupe terroriste PKK dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque, selon des sources de sécurité.

Le MIT a découvert que Yigit, dont le nom de code est Hogir Pirosi, était l'un des chefs de file responsables de la région de Gara, dans le nord de l'Irak, au sein du groupe terroriste PKK.

Il organisait des attaques contre les forces de sécurité turques sous les instructions des principaux chefs du groupe terroriste.Une fois localisé, Yigit a été neutralisé lors d'une opération du MIT.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque, pour préparer des attaques contre la Turquie.

Yigit a commencé ses activités terroristes dans les zones rurales de la province frontalière de Sirnak, au sud-est de la Turquie, en 2007, et a participé à des attaques armées et à des attentats à l'engin explosif improvisé dans le district de Silopi, à Sirnak.

Il a également opéré au sein du groupe terroriste YPG en Syrie en 2018.

Au cours de sa campagne de terreur de 40 ans contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

