Le Hezbollah libanais a affirmé avoir mené 17 attaques contre des soldats israéliens, des véhicules militaires et des colonies dans le nord d'Israël, marquant ainsi sa plus grande opération depuis une centaine de jours, à la suite de deux opérations israéliennes contre les appareils de télécommunication du Hezbollah,.

Ces attaques interviennent dans le cadre d'une nouvelle escalade entre Israël et le Hezbollah après une série d'explosions au Liban impliquant des milliers d'appareils de communication mardi et mercredi, qui ont tué 37 personnes et en ont blessé des milliers d'autres.

Le groupe a précisé que les attaques de jeudi comprenaient des salves de roquettes visant des bases militaires israéliennes, notamment à Liman, Adamit, Shomera et Matat, ainsi que le quartier général de la 810e brigade Hermon dans la caserne de Ma'ale Golani.

Il a également déclaré avoir ciblé des positions d'artillerie à Beit Hillel à l'aide de drones, en se concentrant sur les lieux où se trouvent des officiers et des soldats, et frappé le nouveau poste de commandement de la brigade occidentale dans la colonie de Yara.

Le groupe libanais a également souligné qu'il avait ciblé avec des “armes appropriées” le site militaire d'Al-Samaqa, des bâtiments utilisés par des soldats dans la colonie de Metula et un point de positionnement des troupes sur le site militaire d'Al-Marj.

Les attaques de jeudi sont les opérations les plus intenses du Hezbollah depuis le 14 juin, avec 17 opérations en une journée, après un précédent pic de 22 attaques le 23 novembre 2023, le nombre le plus élevé de frappes depuis l'escalade du conflit le 8 octobre.

Cette escalade fait suite à une campagne de bombardement intense menée dans la nuit par l’armée israélienne dans le sud du Liban. L'armée israélienne a indiqué jeudi soir avoir mené une centaine de raids contre des systèmes lance-roquettes du Hezbollah "prêts à être utilisés” et "d'autres infrastructures” militaires.

Les tensions entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiées ces derniers jours à la suite d'une vague d'explosions qui a touché mercredi des appareils sans fil ICOM dans tout le Liban, faisant 25 morts et 450 blessés.

Mardi, des récepteurs de radiomessagerie avaient explosé, faisant 12 morts, dont deux enfants, et 2 800 blessés.

Le gouvernement libanais et le Hezbollah ont tenu Israël pour responsable des explosions et l'ont menacé de “graves conséquences”.

