Les forces israéliennes ont tué au moins sept Palestiniens en Cisjordanie occupée jeudi, selon l'agence de presse officielle Wafa.

Wafa a déclaré que trois jeunes hommes ont été tués par des tirs israéliens lors d'un raid militaire dans la ville de Qabatiya, près de Jénine.

Les forces israéliennes ont encerclé une maison dans la ville et ont ordonné aux personnes à l'intérieur de se rendre avant d'ouvrir le feu sur la maison et des dizaines de familles ont fui leurs maisons en raison des tirs de l'armée, selon des témoins.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent trois cadavres sur le toit d'une maison à Qabatiya, après que les forces israéliennes ont abattu les trois hommes.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les forces israéliennes avaient empêché les médecins d'accéder à la maison assiégée.

Jeudi soir, deux Palestiniens ont été tués et un jeune homme et un enfant ont été blessés dans des attaques séparées: des tirs de feu et une frappe de drone, selon Wafa.

Attaque des colons illégaux

Des colons israéliens armés ont volé un grand nombre de moutons appartenant à des Palestiniens dans le sud de la Cisjordanie occupée jeudi.

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa, citant des sources locales anonymes, a rapporté qu'un groupe de colons armés a attaqué des maisons palestiniennes dans la communauté de Haribat an-Nabi dans la région de Masafer Yatta avec la protection de l'armée israélienne.

Masafer Yatta est un groupe de 19 villages palestiniens dans le district d'Al Khalil (Hébron), dans le sud de la Cisjordanie.

Selon l'agence, les colons illégaux ont volé de nombreux moutons à deux Palestiniens, Ali Sabah et Abdul Muhsin Rashid, après avoir détenu leurs familles, fouillé leurs maisons et leurs granges et semé la pagaille.

Les Palestiniens affirment que les autorités israéliennes font preuve d'indulgence à l'égard des colons illégaux dans le cadre des efforts officiels visant à intensifier les activités de colonisation dans les territoires occupés.

Selon les estimations israéliennes, plus de 720 000 colons vivent dans des colonies illégales en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Les colonies israéliennes sont considérées comme illégales au regard du droit international.

En juillet, la Cour internationale de justice avait estimé “illégale” l'occupation des terres palestiniennes par Israël depuis des décennies et a exigé l'évacuation de toutes les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

La tension est montée d'un cran en Cisjordanie occupée, dans le contexte d'une offensive israélienne meurtrière sur la bande de Gaza qui a fait depuis le 7 octobre près de 41 300 morts, principalement des femmes et des enfants.

Selon le ministère de la santé, au moins 710 Palestiniens ont été tués et près de 5 700 autres blessés par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le 7 octobre.

