Le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Basal, a déclaré que deux Palestiniens avaient été tués lors de deux frappes sur une maison et une voiture dans le nord de la bande de Gaza.

C'est dans la ville de Gaza que le nombre de victimes a été le plus élevé : 18 Palestiniens, dont trois enfants et deux femmes, ont été tués lors de six frappes aériennes sur des maisons et des rassemblements de personnes dans la ville.

Basal a indiqué que 10 personnes ont été tuées dans la zone centrale de Gaza lors de deux frappes sur une maison et un bâtiment abritant des personnes déplacées.

Quatorze Palestiniens ont été abattus à Rafah, la partie la plus méridionale de l'enclave, lors de deux frappes sur une maison qui a fait 13 morts, dont des enfants et des femmes, et sur une moto qui a tué un Palestinien.

Israël a poursuivi son offensive brutale sur Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière menée par le groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre dernier, en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Selon les autorités sanitaires locales, près de 41 300 victimes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées et plus de 95 500 ont été blessées.

L'assaut israélien a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire dans le cadre d'un blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.

