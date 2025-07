L’Elysée a publié l’information ce dimanche. Le président de la République a rencontré, jeudi dernier, la commission mixte d’historiens, mais la France était à ce moment-là en pleine attente de l’annonce d’un gouvernement.

Emmanuel Macron a déclaré à cette commission vouloir “une réconciliation des mémoires, dans une démarche d’éducation et de transmission pour les jeunesses française et algérienne", selon le communiqué de l’Elysée.

La publication de la Présidence souligne également que seuls les historiens français de cette commission ont rencontré Emmanuel Macron.

Une commission lancée en 2022

Les présidents algérien, Tebboune, et français, Macron, ont créé cette commission d’historiens en août 2022 pour relancer la relation bilatérale entre l’Algérie et la France. 10 historiens y siègent et ont commencé leur travail en avril 2023.

Ce travail de mémoire, déjà engagé par l’historien Benjamin Stora, souffre des aléas diplomatiques entre les deux pays. En 2021, le climat était glacial entre Paris et Alger après qu’Emmanuel Macron a qualifié l’Algérie de “système politico-militaire construit sur la rente mémorielle”. Récemment, l’Algérie a critiqué la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. Paris a reconnu, depuis peu, la souveraineté du Maroc sur cette région.

Les historiens de la commission ont organisé le retour vers Alger d’archives numérisées. Ils butent, toujours, sur le retour d’objets algériens symbolique comme l’épée, le burnous, le Coran, les canons et la tente de l’Emir Abdelkader, héros de la résistance algérienne, ou encore la tente d’Ahmed Bey, dernier bey de Constantine qui a résisté à l’expansion française en Algérie. Certains de ces objets sont conservés dans les archives militaires, d’autres, dans des musées français.