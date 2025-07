Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les dirigeants mondiaux à reconnaître la Palestine comme un État.

"J’invite les États qui n’ont pas encore reconnu la Palestine à se tenir du bon côté de l’histoire pendant cette période critique et à reconnaître rapidement l’État palestinien", a déclaré le président Erdogan lors de son discours à l’Assemblée générale de l’ONU à New York, mardi.

Erdogan a indique que la création d’un État palestinien pleinement indépendant et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale et garantissant son intégrité territoriale, ne doit plus être retardée.

Le président turc a également exprimé sa frustration croissante face à l’incapacité de l’ONU à prendre des mesures décisives pour mettre fin aux conflits, soulignant que l’organisation est devenue de plus en plus inefficace.

"Ces dernières années, les Nations Unies n’ont pas réussi à remplir leur mission fondamentale, se transformant progressivement en une structure inefficace, encombrante et inactive", a déclaré Erdogan, affirmant la nécessité d’une réforme au sein de l’organisme mondial.

En abordant la situation à Gaza, le président Erdogan a condamné les attaques israéliennes, affirmant que "Gaza est devenue le plus grand cimetière du monde pour les enfants et les femmes", et a dénoncé le lourd tribut humain payé par les civils. Il a également critiqué les médias internationaux pour leur silence sur le meurtre de journalistes par les forces israéliennes.

"Je demande aux organisations médiatiques internationales : les journalistes assassinés en direct et dont les bureaux ont été perquisitionnés par Israël ne sont-ils pas vos collègues ?"

Le president turc Erdogan a affirme que l’administration israélienne, en méprisant les droits humains fondamentaux, met œuvre un génocide ouvert contre le peuple palestinien et occupe progressivement ses terres.

"Les Palestiniens exercent leur droit légitime de résistance à cette occupation", a déclaré Erdogan.

"Qu’attendez-vous pour arrêter le génocide à Gaza ?"

Dans un discours en direct aux Nations Unies, Erdogan a mis en cause son inaction face au génocide à Gaza.

“Le Conseil de sécurité de l’ONU, qu’attendez-vous pour arrêter le génocide à Gaza, pour dire “assez” à cette cruauté, à cette barbarie ? Non seulement les enfants, mais aussi le système des Nations Unies sont en train de mourir à Gaza. La vérité et les valeurs que l’Occident prétend défendre sont en train de s’éteindre”, a affirmé Erdogan.

Il a également vivement critiqué les responsables de l’instabilité régionale.

“Qu’attendez-vous pour arrêter ce réseau de massacres qui entraîne toute la région dans la guerre pour des ambitions politiques ?”, a déclaré Erdogan.

"Tout comme Hitler a été arrêté par l’alliance de l’humanité il y a 70 ans, Netanyahou et son réseau meurtrier doivent être stoppés par cette même alliance."

