La Première dame turque Emine Erdogan a présenté la riche et séculaire tradition des dotations turques à un public international à New York, lors de sa visite pour la 79e Assemblée générale des Nations unies.

Emine Erdogan a accueilli à la Maison turque l’événement intitulé « Trésors de mariée : un voyage à travers les dotations ottomanes et anatoliennes” qui met en avant la signification culturelle des dotations turques, qui ont été transmises de génération en génération.

Le programme a attiré des personnalités de haut niveau, y compris les épouses et les époux de chefs d’État tels que Oluremi Tinubu du Nigeria, Prindon Sadriu du Kosovo, ainsi que des premières dames de Maurice, des Fidji, du Guatemala et de Bosnie-Herzégovine. Mareva Grabowski-Mitsotakis de Grèce et Linda Rama d’Albanie, ainsi que Philile Dlamini, la première dame d’Eswatini, étaient également présentes.

Lors de son intervention, Emine Erdogan a souligné la valeur symbolique et culturelle des objets de la dot, réalisés avec dévouement par des femmes turques.

« Les objets de la dot ne sont pas seulement destinés à répondre aux besoins quotidiens, mais servent également de lettres spéciales exprimant les émotions, les souhaits et les rêves des femmes à travers des symboles », a-t-elle déclaré.

Mme Erdogan a expliqué que la tradition de la dot dépasse la simple préparation pour le nouveau foyer d’une mariée ; c’est un effort collectif impliquant la famille et les amis, symbolisant l’unité sociale et la solidarité. Chaque étape, de la création des objets de la dot à la livraison du coffre de mariée, reflète la mémoire culturelle profondément ancrée de la région anatolienne.

« À travers l’histoire, les habitants de la région ont tissé chaque aspect de la vie dans leurs créations, embellissant leurs espaces de vie avec des touches délicates.»