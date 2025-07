L'armée israélienne a affirmé avoir frappé des armes du Hezbollah sous des bâtiments civils dans la banlieue sud de Beyrouth lors de violentes frappes aériennes dans la nuit de vendredi à samedi.

Le groupe libanais a cependant démenti les allégations selon lesquelles des armes étaient stockées dans les bâtiments civils visés.

Les avions de guerre avaient effectué plus de 40 frappes violentes et successives depuis la fin de la journée de vendredi, provoquant des incendies et des destructions considérables dans de nombreuses zones. Il s'agit d'une attaque sans précédent et ce, depuis la guerre d'Israël contre le Liban en 2006.

Des incendies font rage depuis des heures à Bir Hassan, au Mont-Liban, dans la banlieue sud de Beyrouth, à la suite d'une frappe aérienne visant un bâtiment.

L'armée israélienne a affirmé que ses avions de guerre avaient attaqué de nouvelles “cibles du Hezbollah” dans la capitale libanaise.

Une série de raids violents et intenses ont également secoué plusieurs sites dans la vallée de Bekaa, dans l'est du Liban.

L'agence de presse publique libanaise a, par ailleurs, fait état de vols intensifs d'avions de guerre israéliens au-dessus des villages des districts de Tyr et de Bint Jbeil, dans le sud du Liban.

L'armée israélienne avait auparavant ciblé des bâtiments dans les zones de Kafaat, Choueifat, Hadath et Laylaki.

Le sort de Nasrallah toujours incertain

Des sources israéliennes avaient annoncé que le quartier général principal du Hezbollah a été touché par des frappes lourdes menées, tard vendredi, par les jets israéliens.

À la suite de ces frappes, les médias israéliens ont déclaré que l'armée vérifiait si le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, se trouvait à l'intérieur de la zone visée.

Le ministère libanais de la Santé a indiqué que les frappes avaient fait six morts et 91 blessés.

Le Hezbollah n'a pas encore commenté ces allégations. Le parti a toutefois signalé dans un communiqué le bombardement de la colonie de Kabri, dans le nord d'Israël, par un barrage de missiles Fadi-1.

Le radiodiffuseur public israélien a rapporté, pour la deuxième fois en une semaine, qu’une roquette tirée depuis le Liban en direction des colonies du nord de la Cisjordanie a été interceptée.

Séparément, la radio de l'armée israélienne a déclaré que des sirènes avaient retenti dans la baie de Haïfa, en Galilée, à Wadi Ara et dans les colonies illégales du nord de la Cisjordanie. Aucun autre détail n'a été fourni.

Le Liban au bord du gouffre

Israël pilonne le Liban depuis le début de la journée du lundi avec des frappes qui ont fait plus de 700 morts et près de 2 200 blessés, selon les chiffres publiés par le ministère libanais de la Santé.

Les autorités libanaises estiment que le nombre de morts au Liban depuis octobre dernier s'élève à 1 540, sans compter les quelque 77 000 personnes déplacées dans les régions du sud et de l'est du pays.

Le Hezbollah et Israël sont engagés dans une guerre transfrontalière depuis le début de l'attaque israélienne dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 41 500 victimes, principalement des femmes et des enfants, à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre dernier.

La communauté internationale a mis en garde contre les frappes sur le Liban, car elles risquent de transformer le conflit de Gaza en une guerre régionale.