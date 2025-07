Il s’agit du premier haut diplomate occidental à se rendre au Liban depuis l'intensification des frappes israéliennes, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot est arrivé dimanche soir à Beyrouth.

Au cours de cette visite, il mènera des entretiens sur l’évolution de la situation au Liban notamment avec Najib Mikati, le Premier ministre, le général Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée, et Nabih Berri, président de l'Assemblée nationale.

A son arrivée à l’aéroport international Rafic Hariri, Jean Noël Barrot a été reçu par le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abyad.

Le chef de la diplomatie française a alors affirmé le "soutien de son pays au Liban et son engagement à soutenir le ministère libanais de la Santé publique", indique un communiqué du ministère de la Santé.

Le ministre libanais a remercié la France qui a envoyé une aide de 11,5 tonnes de stock médical destiné aux urgences, “pour ses efforts (le ministère) pour faire face aux répercussions des attaques israéliennes".

L'arrivée de M. Barrot coïncide par ailleurs avec l'annonce de la mort d'un deuxième Français dans des circonstances encore non précisées.

Une Française de 87 ans est décédée lundi dernier après une "forte explosion" dans un village du sud du pays.

23 000 Français vivent au Liban

On estime que plus de 23 000 Français vivent au Liban. Chaque été, de nombreux binationaux se rendent dans le pays.

A fin juillet, il y avait environ 10 000 Français de passage au Liban, selon une source diplomatique à l'AFP.

L’armée israélienne a lancé le 23 septembre l’attaque "la plus violente et la plus étendue" contre le Liban depuis le début des affrontements avec le Hezbollah il y a environ un an, faisant au moins 895 morts, dont des femmes et des enfants, et 2 584 blessés, selon un bilan établi par l’agence turque Anadolu sur la base de données des autorités libanaises.