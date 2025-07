Au moins six Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés tôt ce mardi, dans un raid israélien sur une école transformée en refuge, dans le quartier d'al-Tuffah de la ville de Gaza.

Un correspondant d'Anadolu a déclaré que des avions militaires israéliens avaient bombardé l'école de Shejaiya, qui abrite des centaines de personnes déplacées.

Le bombardement a entraîné la mort de six Palestiniens et blessé d’autres, dont certains dans un état grave, d'après des sources médicales de l'hôpital arabe Al-Ahli de Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël a ciblé 185 abris et centres de déplacés, selon les chiffres officiels palestiniens.

Israël poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza depuis près d’un an, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Depuis lors, près de 41 600 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 96 200 autres blessées, selon les autorités sanitaires locales.

L’attaque israélienne a déplacé la quasi-totalité de la population de l’enclave palestinienne, dans un contexte de blocus permanent marqué de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël fait face à des accusations de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.