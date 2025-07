La société a également annulé mardi sa journée investisseurs prévue pour le 19 novembre, tandis que le directeur financier, Matthew Friend a déclaré que le retrait des perspectives offrirait à Hill "la flexibilité nécessaire pour évaluer les stratégies et les tendances commerciales de Nike".

"La rapidité avec laquelle un redressement peut se produire est incertaine [...]. Il n'y a rien que je puisse dire à ce stade qui nous donne un calendrier précis ou des indications sur ce qui nous attend", a déclaré Jessica Ramirez, analyste principale chez Jane Hali & Associates.

Le mois dernier, Nike a nommé le vétéran Elliott Hill au poste de PDG succédant à John Donahoe, alors que la demande a chuté et que des rivaux tels que On Holding ONON.N et Hoka ont gagné des parts de marché, en particulier dans les catégories de chaussures de course de haute performance et innovantes.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l'entreprise pour les 12 prochains mois, un indicateur clé pour l'évaluation des actions, était de 27,98 contre 27,08 pour Deckers DECK.N et 35,14 pour Adidas ADSGn.DE.

"Les investisseurs vont se poser beaucoup plus de questions que de réponses au cours des prochains mois, et nous n'avons pas obtenu de réponses", a déclaré Jay Woods, stratège mondial en chef de la banque d'investissement Freedom Capital Markets.

Nike a déclaré mardi qu'il avait dû offrir des promotions plus importantes pour stimuler les ventes au cours du trimestre et qu'il prévoyait un trimestre plus faible pour les fêtes de fin d'année, même s'il s'attend à une "légère amélioration au second semestre" de ses revenus grâce au lancement de nouveaux modèles haut de gamme.

"Nike est au plus profond de l'abîme du redressement", ont écrit les analystes de Bernstein Société Générale dans une note. "Les premiers signes de traction sur le marché semblent positifs, mais ne se traduisent pas encore par des chiffres concrets alors que les actions de démarquage font baisser les ventes et les marges."

Le chiffre d'affaires de Nike a connu une baisse continue au cours de l'année écoulée.