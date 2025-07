Les gouvernements du Burkina Faso et du Niger, deux pays d'Afrique de l'Ouest, ont interdit une émission de télévision française qu'ils accusent de "stigmatiser" les femmes africaines et d'aller à l'encontre des "valeurs et coutumes" de leurs nations.

Cette décision s'inscrit dans une série de mesures récentes prises par ces deux États, tous deux anciens territoires colonisés sous régime français, visant à restreindre la diffusion de plusieurs médias français.

Le Conseil Supérieur de la Communication du Niger, contrôlé par l'administration militaire, a publié un communiqué ordonnant à Canal+ de "cesser la diffusion et la rediffusion" de la troisième saison de l'émission The Bachelor.

Selon ce communiqué, l'émission présente "une vision stigmatisante des femmes africaines, ne protège pas la jeunesse et va à l'encontre des valeurs et des coutumes nationales".

La décision d'interdiction a été rendue publique, mercredi, par le Niger.

Le Burkina Faso et le Niger, aux côtés du Mali, sont membres de l'Alliance des États du Sahel, une organisation fondée en septembre dernier. Ces trois pays se sont retirés de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) après que celle-ci eut menacé d'une intervention militaire au Niger, à la suite du coup d'État survenu l'année dernière.

Depuis, ces trois nations travaillent ensemble pour lutter contre le terrorisme et harmoniser leurs politiques dans des domaines tels que l’adoption d’un passeport unique, les communications et la diplomatie.