L'escalade entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah de l'autre, fait craindre une situation incontrôlable au Moyen-Orient, un an après le déclenchement de la guerre à Gaza. Outre ses attaques dévastatrices et meurtrières contre Gaza et le Liban, Israël a menacé de riposter aux tirs de près de 200 missiles iraniens contre son territoire.

Alors que la guerre ne connaît pas de répit, une frappe aérienne israélienne a visé le cœur de Beyrouth faisant sept morts, selon les services de secours de l'organisation. Trois autres frappes israéliennes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, après une intense nuit de bombardements, a rapporté l'agence nationale de presse libanaise.

"Voyez-vous des combattants ?"

"Nous sommes des civils. Vous voyez des combattants dans les environs ? Pourquoi veulent-ils détruire le toit au-dessus de nos têtes ?", s'est exclamé Hassan Ammar, 82 ans, qui habitait dans un immeuble touché, après avoir fui sa maison dans le sud du Liban.

Les violents raids nocturnes qui ont aussi visé la banlieue sud de Beyrouth, dévastée et désertée par ses habitants, ont fait trembler les murs des immeubles, selon des habitants.

L’armée israélienne a indiqué que 15 combattants du Hezbollah avaient été tués lors d'un raid aérien sur "le bâtiment de la municipalité de Bint Jbeil" et a appelé des habitants de 25 nouveaux villages dans le sud du Liban, à les évacuer.

Le Hezbollah a, lui, affirmé avoir repoussé deux incursions israéliennes près de la frontière dont l'une en déclenchant des engins explosifs. Il a aussi dit avoir tiré des roquettes sur Tibériade dans le nord d'Israël. Deux militaires libanais ont été tués par une frappe israélienne sur le sud du Liban, selon l'armée.

Au total, 1 974 personnes ont été tuées, dont plus de 120 enfants, et plus de 9 400 ont été blessées au Liban depuis le début des attaques israéliennes selon Firass Abiad, ministre de la santé. Le gouvernement estime à environ 1,2 million le nombre de déplacés.

Raids meurtriers à Gaza et incursion en Cisjordanie

Entretemps, dans la bande de Gaza dévastée et assiégée depuis un an, les raids aériens, même s'ils ont baissé en intensité, se poursuivent, faisant au moins 89 morts au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'offensive militaire israélienne à Gaza a tué au moins 41 788 Palestiniens et en a blessé 96 794 depuis le 7 octobre, a fait savoir, ce jeudi, le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne.

L'armée israélienne a forcé trois familles palestiniennes de deux villages proches de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, à évacuer leurs maisons et les a transformées en avant-postes militaires.

L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces israéliennes ont évacué de force une famille de sa maison dans le village d'Anin, à l'ouest de Jénine.

L'agence a cité le propriétaire, Yasser Yassin, 61 ans, qui a déclaré que l'armée avait pris d'assaut sa maison et l'avait forcé à l'évacuer avec sa femme, 56 ans, et son fils, 30 ans.

Selon Wafa, l'armée a évacué de force les familles d'Abdul Salam Ahmad Zaid et de son frère Mohammed d'un bâtiment de deux étages dans le village de Nazlat Sheikh Zaid, au sud-ouest de Jénine.

Lire aussi : Nouvelle frappe israélienne mortelle sur Beyrouth