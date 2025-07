Après une campagne de bombardements aériens massifs, qui a fait des centaines de morts à travers le Liban, l'armée israélienne mène depuis lundi des opérations au sol en plusieurs endroits dans le sud du pays, un des bastions du puissant mouvement libanais soutenu par l'Iran.

L'aviation israélienne poursuit pendant ce temps ses frappes aériennes, notamment sur Beyrouth et sa banlieue, dont l'une a touché jeudi "le quartier général du renseignement du Hezbollah près de la capitale libanaise, a annoncé l'armée.

Cette dernière a publié une vidéo de mauvaise qualité montrant une frappe détruisant ce qui semble être un bâtiment isolé sur une colline.

Au total, depuis le début des attaques israéliennes,1 974 personnes ont été tuées, dont plus de 120 enfants, et plus de 9 400 ont été blessées au Liban selon Firass Abiad, ministre de la Santé libanais. Le gouvernement estime à environ 1,2 million le nombre de déplacés.