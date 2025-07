Le ministère palestinien de la Santé a annoncé dans un communiqué que “Ziad Abu Halil, 66 ans, est mort en martyr après avoir été agressé par les forces israéliennes lors d'un assaut à son domicile à Dura, au sud d'Hébron”.

Selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA, les forces israéliennes ont pénétré chez Abu Halil et l'ont violemment battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Transporté à l'hôpital de Dura, il a été déclaré mort à son arrivée, ses blessures étant trop graves.

Abu Halil, figure locale respectée et fervent opposant de longue date de l'occupation israélienne, avait déjà été blessé lors de précédentes confrontations avec les forces israéliennes.

La nouvelle de sa mort a provoqué une vague d'indignation parmi les habitants, rapporte l'agence.

Les tensions sont particulièrement vives en Cisjordanie occupée, dans un contexte d’une violente offensive israélienne sur la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre de l'année dernière, cette offensive a fait près de 42 000 victimes palestiniennes, principalement des femmes et des enfants.

Selon des sources palestiniennes, au moins 743 Palestiniens ont été tués, plus de 6 200 blessés, et plus de 11 100 autres arrêtés dans les territoires occupés.