Le président turc a déclaré qu’Israël finirait par payer le prix du génocide qui se déroule à Gaza depuis un an. “Il ne faut pas oublier qu'Israël paiera tôt ou tard le prix de ce génocide qui dure depuis un an”, a-t-il affirmé sur X.

“Tout comme l'alliance commune de l'humanité a arrêté Hitler, [le Premier ministre israélien Benjamin] Netanyahu et son réseau d'assassins seront arrêtés de la même manière”, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d'une action collective contre Israël.

“Ceux qui meurent à Gaza, en Palestine et au Liban ces jours-ci ne sont pas seulement des femmes, des enfants, des bébés et des civils innocents, mais aussi l'humanité et le système international”, a indiqué le président turc.

Il a souligné que des dizaines de milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été assassinées à Gaza en un an, et que de nombreuses infrastructures de Gaza, notamment des hôpitaux et des écoles, ont été détruites.

“De nombreux journalistes, représentants d'organisations de la société civile et ambassadeurs de la paix ne sont plus parmi nous”, a poursuivi Erdogan.

Le président turc a également présenté ses condoléances aux Palestiniens et aux Libanais pour les dizaines de milliers de personnes tuées par le gouvernement israélien depuis le 7 octobre.

“En tant que Turquie, nous continuerons à nous opposer au gouvernement israélien, quel qu'en soit le prix, et nous appelons le monde à se joindre à cette position honorable”, a ajouté M. Erdogan.

Israël a poursuivi sa guerre implacable contre Gaza à la suite d'une attaque du groupe de résistance palestinien, le Hamas, en octobre dernier, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Depuis lors, près de 42 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées, et plus de 97 100 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

L'assaut israélien en cours a déplacé la quasi-totalité de la population de Gaza, aggravant les pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments en raison d’un blocus de longue date.

Israël est actuellement accusé de génocide par la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza.

