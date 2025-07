L'armée israélienne a affirmé qu'une centaine de ses avions de combat avaient frappé plus de 120 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban en l'espace d'une heure.

Dans un communiqué, l'armée a déclaré avoir frappé les systèmes de roquettes du Hezbollah ainsi que le quartier général des services de renseignement du groupe dans le sud du Liban. Elle a ajouté que ces frappes visaient à affaiblir les capacités du Hezbollah et à soutenir les forces israéliennes dans leurs opérations au Sud-Liban.

Le Hezbollah libanais a annoncé lundi avoir visé à deux reprises "plusieurs localités au nord de Haïfa", la grande ville du nord d'Israël, avec d'"importantes salves de roquettes".

La veille, le Hezbollah avait déclaré avoir tiré à trois reprises sur des bases militaires israéliennes au sud de cette ville.

Depuis le 23 septembre, Israël mène des frappes aériennes massives dans tout le Liban, faisant 1 251 morts, 3 618 blessés et déplaçant plus de 1,2 million de personnes.

Plus de 400 000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie entre le 23 septembre, jour où Israël et le Hezbollah libanais sont entrés en guerre ouverte, et le 5 octobre, ont rapporté, ce lundi, les autorités libanaises.

Malgré les avertissements internationaux concernant le risque de guerre régionale au Moyen-Orient en raison des attaques incessantes d'Israël sur Gaza et le Liban, Tel-Aviv a étendu le conflit en lançant le 1er octobre une invasion terrestre dans le sud du Liban.